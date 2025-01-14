«Ноттингем Форест» выиграл 7 матчей подряд. 5.10 – обыграют «Ливерпуль» во второй раз за сезон

«Ноттингем Форест» примет «Ливерпуль» в 21-м туре чемпионата Англии.

«Ноттингем» выиграл 7 матчей подряд во всех турнирах и делит второе место в таблице АПЛ с «Арсеналом». Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 6 очков.

Букмекеры дают коэффициент 5.10 на победу «Ноттингема» в сегодняшней игре. На «Ливерпуль» можно поставить за 1.65, на ничью – за 4.40.

Матч первого круга на «Энфилде» закончился победой «Форест» со счетом 1:0.

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