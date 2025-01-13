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Следите за Australian Open вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок»

12 января в Мельбурне стартовала основная часть турнира Большого шлема Australian Open. Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает широкие возможности для ставок и трансляций на матчи Australian Open. 

Это первый из четырех самых престижных турниров Большого шлема в году. На одиночный турнир попадают 104 лучших теннисиста по рейтингу, 16 — по итогам квалификации, еще восемь — по уайлд-кард. Итого – 128 спортсменов. Все игры проходят без права на ошибку, то есть на вылет. В мужском одиночном разряде матчи идут, пока игрок не достиг трех побед в сетах, а в остальных форматах до двух побед. Australian Open завершится мужским финалом 26 января, женский пройдет днем ранее.

В мужском турнире главным фаворитом считается итальянец Янник Синнер. В приложении «Лиги Ставок» его победа по итогам турнира оценивается за коэффициент 2,25. Следующий фаворит – испанец Карлос Алькарас – за 4,30. 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович также высоко котируется – 5,50. Теннисист Александр Зверев еще не выигрывал турниры Большого шлема, однако все равно считается одним из главных фаворитов – на его итоговую победу в приложении «Лиги Ставок» можно поставить за коэффициент 12,00. Россиянин Даниил Медведев трижды добирался до финала Australian Open. В 2021 он в трех сетах уступил Новаку Джоковичу, а затем дважды упустил победу с 2:0 — против Рафаэля Надаля в 2022 и Янника Синнера в 2024. Победа нашего соотечественника оценивается за 18,00. 

В женском турнире в числе главных фаворитов белоруска Арина Соболенко, которая имеет все шансы на победу в Australian Open третий раз подряд и казахстанка Елена Рыбакина. «Лига Ставок» дает дает на их итоговые победы коэффициенты 3,40 и 14,00 соответственно. Россиянка Мирра Андреева по мнению букмекеров имеет неплохие шансы. Коэффициент на ее победу 25,00.

Букмекерская компания «Лига Ставок» на матчи Australian Open предоставляет всем клиентам высокие лимиты, видеотрансляции на русском языке, экспресс дня, а также специальные ставки на статистику. Регистрируйтесь в приложении «Лига Ставок» и получайте приветственный фрибет 4444.

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