Следите за Australian Open вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок»

12 января в Мельбурне стартовала основная часть турнира Большого шлема Australian Open. Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает широкие возможности для ставок и трансляций на матчи Australian Open.

Это первый из четырех самых престижных турниров Большого шлема в году. На одиночный турнир попадают 104 лучших теннисиста по рейтингу, 16 — по итогам квалификации, еще восемь — по уайлд-кард. Итого – 128 спортсменов. Все игры проходят без права на ошибку, то есть на вылет. В мужском одиночном разряде матчи идут, пока игрок не достиг трех побед в сетах, а в остальных форматах до двух побед. Australian Open завершится мужским финалом 26 января, женский пройдет днем ранее.

В мужском турнире главным фаворитом считается итальянец Янник Синнер. В приложении «Лиги Ставок» его победа по итогам турнира оценивается за коэффициент 2,25. Следующий фаворит – испанец Карлос Алькарас – за 4,30. 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович также высоко котируется – 5,50. Теннисист Александр Зверев еще не выигрывал турниры Большого шлема, однако все равно считается одним из главных фаворитов – на его итоговую победу в приложении «Лиги Ставок» можно поставить за коэффициент 12,00. Россиянин Даниил Медведев трижды добирался до финала Australian Open. В 2021 он в трех сетах уступил Новаку Джоковичу, а затем дважды упустил победу с 2:0 — против Рафаэля Надаля в 2022 и Янника Синнера в 2024. Победа нашего соотечественника оценивается за 18,00.

В женском турнире в числе главных фаворитов белоруска Арина Соболенко, которая имеет все шансы на победу в Australian Open третий раз подряд и казахстанка Елена Рыбакина. «Лига Ставок» дает дает на их итоговые победы коэффициенты 3,40 и 14,00 соответственно. Россиянка Мирра Андреева по мнению букмекеров имеет неплохие шансы. Коэффициент на ее победу 25,00.

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