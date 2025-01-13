Экспресс принес клиенту «Лиги Ставок» более 14 млн рублей

В субботу, 11 января, игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из четырех матчей и выиграл 14 310 000 рублей. Сумма пари — 500 000 рублей.

В экспресс вошли матчи различных футбольных чемпионатов. Ставки на все события заключались в режиме live. В матче бельгийской высшей лиги между «Шарлеруа» и «Юнион Сент-Жиллуа» беттор поставил на победу гостей при счете 1:0 за коэффициент 4,75. Два гола за 4 минуты принесли победу гостям со счетом 1:2. В финале португальского Кубка Лиги «Спортинг» — «Бенфика» он взял ставку обе забьют – за 1,77. Итог — 1:1 в основное время и победа в серии пенальти «орлов».

В игре итальянской Серии А «Милан» — «Кальяри» клиент заключил пари на гол гостей за 1,85. Эта ставка была рискованной, поскольку «Кальяри» идет в зоне вылета и не отмечается высокой результативностью. Гостям удалось сравнять счет на 55-й минуте и не проиграть. И заключительное событие в экспрессе — матч «Нова-Игуасу» — «Васко да Гама» 1-го тура бразильского чемпионата Кариока штата Рио-де-Жанейро. Перед перерывом клиент «Лиги Ставок» поставил на гол хозяев за 1,84. Команды сыграли вничью 1:1. Стоит отметить, что общий коэффициент составил 28,62.

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что сейчас проводится розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan, а при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.