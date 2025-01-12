50.00 – коэффициент, что Кейн не выиграет ни одного клубного трофея до завершения карьеры
Букмекеры оценили шансы Харри Кейна выиграть трофей на клубном уровне до окончания карьеры.
Летом 2023-го Кейн перешел в «Баварию». После подписания англичанина мюнхенцы дважды вылетали из Кубка Германии на ранних стадиях, проиграли «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии, а также финишировали на третьем месте в Бундеслиге-2023/24.
«Тенниси» дает коэффициент 50.00, что Кейн не выиграет ни одного клубного трофея до завершения карьеры.
«Бавария» лидирует в текущем сезоне Бундеслиги, опережая «Байер» на четыре очка. Также мюнхенцы идут в зоне плей-офф (10-я строчка) после шести туров Лиги чемпионов.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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