«Реал» – небольшой фаворит против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. В предыдущем очном матче мадридцы проиграли 0:4
«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
Шансы команд примерно равны. На «Реал» можно поставить с коэффициентом 2.45. Победа «Барселоны» идет за 2.77, ничья в основное время – за 3.90.
Если сливочные выиграют Суперкубок, сыграет коэффициент 1.88. На итоговый успех сине-гранатовых дают 2.00.
У каталонцев лишь одна победа над мадридцами в последних 5 матчах – в 11-м туре текущей Ла Лиги со счетом 4:0.
Букмекеры уверены, что финал получится результативным. В 6 матчах подряд между этими командами было забито 3+ мяча. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.40, тотал меньше 2,5 оценивается в 3.00.
Игра пройдет 12 января. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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