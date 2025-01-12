«Реал» – небольшой фаворит против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. В предыдущем очном матче мадридцы проиграли 0:4

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

Шансы команд примерно равны. На «Реал» можно поставить с коэффициентом 2.45. Победа «Барселоны» идет за 2.77, ничья в основное время – за 3.90.

Если сливочные выиграют Суперкубок, сыграет коэффициент 1.88. На итоговый успех сине-гранатовых дают 2.00.

У каталонцев лишь одна победа над мадридцами в последних 5 матчах – в 11-м туре текущей Ла Лиги со счетом 4:0.

Букмекеры уверены, что финал получится результативным. В 6 матчах подряд между этими командами было забито 3+ мяча. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.40, тотал меньше 2,5 оценивается в 3.00.

Игра пройдет 12 января. Начало – в 22:00 мск.

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