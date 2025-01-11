«Динамо» не побеждает дома СКА с 2021 года. 2.45 – серия прервется
СКА в гостях встретится с московским «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Букмекеры дают командам примерно равные шансы. На хозяев можно поставить с коэффициентом 2.45, на петербуржцев – за 2.65.
При этом «Динамо» не обыгрывает дома СКА 8 матчей подряд – последняя победа была в 2021 году.
Ничья по итогам трех периодов оценивается в 4.10. Итоговая победа петербуржцев идет за 2.00, на москвичей дают 1.86.
Матч пройдет 11 января. Начало – 17:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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