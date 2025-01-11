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«Динамо» не побеждает дома СКА с 2021 года. 2.45 – серия прервется

СКА в гостях встретится с московским «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Букмекеры дают командам примерно равные шансы. На хозяев можно поставить с коэффициентом 2.45, на петербуржцев – за 2.65.

При этом «Динамо» не обыгрывает дома СКА 8 матчей подряд – последняя победа была в 2021 году.

Ничья по итогам трех периодов оценивается в 4.10. Итоговая победа петербуржцев идет за 2.00, на москвичей дают 1.86.

Матч пройдет 11 января. Начало – 17:00 мск.

Ставочная вики Спортса

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Опубликовала: Венера Кравченко
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