Госдума отклонила законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

Законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино был отклонен Госдумой.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 декабря. За рекламу онлайн-казино предлагалось ввести наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил инициативу, поскольку она противоречит нескольким требованиям парламента.

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