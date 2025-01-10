Госдума отклонила законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино
Законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино был отклонен Госдумой.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 декабря. За рекламу онлайн-казино предлагалось ввести наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил инициативу, поскольку она противоречит нескольким требованиям парламента.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Госдумы
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