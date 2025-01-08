Трафик сайтов российских букмекеров вырос на 20% в 2024 году
Сервис Similarweb поделился данными о трафике сайтов российских букмекеров.
Совокупный трафик сайтов российских лицензированных букмекеров в 2024 году составил 1,22 млрд. В 2023-м этот показатель был 1,01 млрд. Трафик вырос на 20,79%.
По итогам 2024 года сайт букмекера «Фонбет» расположился на первом месте – трафик составил 511,12 млн. Это на 266,95 млн больше показателя букмекера «Винлайн» (244,17 млн).
Третий результат показал беттинг-сайт PARI – 111,18 млн.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sportclan
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