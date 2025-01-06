5

Коэффициент на квадрупл «Ливерпуля» обрушился в 14 раз с начала сезона

У «Ливерпуля» выросли шансы на квадрупл в этом сезоне.

Букмекеры дают 1.24 на чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ, 6.00 на победу в Кубке Англии, 5.00 на успех в Лиге чемпионов и 2.90 на триумф в Кубке лиги. Общий коэффициент составляет 107.88.

Перед сезоном шансы на квадрупл оценивались в 1501.00.Коэффициент обрушился почти в 14 раз.

В настоящее время «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и в общем этапе ЛЧ.

Ставочная вики Спортса

У «Ливерпуля» меньше 3% шансов на требл – и это самый высокий показатель в топ-5. А как у остальных?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoЛиверпуль
logoКубок английской лиги
logoКубок Англии
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Селебрини обошел Мичкова в списке фаворитов на «Колдер Трофи» по версии букмекеров. Месяц назад Матвея котировали основным претендентом
133 минуты назад
У «Реала» лишь две разгромные победы в 20 последних матчах Кубка Испании. 1.93 – коэффициент на фору (+2,5) «Депортива Минера»
56 минут назад
«Сибирь» побеждает 5 матчей подряд. 2.75 – продлит серию в игре с «Нефтехимиком»
1сегодня, 10:37
3.00 – коэффициент, что следующим местом работы Саутгейта станет «Вест Хэм». В списке также «МЮ» и «Эвертон»
1сегодня, 09:26
Ставьте на финал Суперкубка Италии с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 09:00Реклама
«Тоттенхэм» котируется главным фаворитом на Коло-Муани в зимнее трансферное окно. Игрок готов покинуть «ПСЖ»
2сегодня, 08:59
«Интер» не пропускает в 5 матчах подряд. 2.35 – продление серии в игре против «Милана» в финале Суперкубка Италии
сегодня, 07:30
Овечкин забьет около 43 шайб в текущей регулярке, считают букмекеры. До сезона ждали примерно 27 голов
13вчера, 21:35
В Бразилии начал работу регулируемый рынок спортивных ставок. BetBoom и еще 29 сайтов получили постоянные лицензии
вчера, 20:42
Букмекеры считают, что вероятность вылета «МЮ» из АПЛ выше, чем у «Брентфорда».
3вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Университет Сиднея владеет акциями гемблинг-операторов Entain и Aristocrat. Новость вызвала негативную реакцию в обществе
сегодня, 11:36
РПЦ запретила священникам работать в казино и игорных домах
3сегодня, 11:14
«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ провели благотворительную акцию «Мишкопад»
сегодня, 10:15Промо
«Реал» разгромит «Депортива Минера» со счетом 4:0 в Кубке Испании, считают букмекеры
1сегодня, 08:18
Кучеров набрал 55 очков в 35 матчах. Форвард «Тампы» котируется третьим фаворитом на победу в гонке бомбардиров НХЛ
3сегодня, 07:59
В Ялте появится игорная зона. Ожидается, что это обеспечит развитие региона и увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма
1вчера, 19:40
«Ливерпуль» выигрывает 2-й тайм в 10 матчах подряд в АПЛ. 1.80 – продление тренда в игре с «МЮ»
2вчера, 17:27
Мировой iGaming-рынок достигнет 153,21 млрд долларов к 2029 году (Focus Gaming News)
вчера, 16:50
В Турции задержали 27 инфлюенсеров, связанных с нелегальными ставками
вчера, 08:52
В Казахстане создан «Оператор единой системы учета» для проведения транзакций между игроками и легальными букмекерами
вчера, 08:34
Рекомендуем