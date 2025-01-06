Коэффициент на квадрупл «Ливерпуля» обрушился в 14 раз с начала сезона

У «Ливерпуля» выросли шансы на квадрупл в этом сезоне.

Букмекеры дают 1.24 на чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ, 6.00 на победу в Кубке Англии, 5.00 на успех в Лиге чемпионов и 2.90 на триумф в Кубке лиги. Общий коэффициент составляет 107.88.

Перед сезоном шансы на квадрупл оценивались в 1501.00.Коэффициент обрушился почти в 14 раз.

В настоящее время «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и в общем этапе ЛЧ.

Ставочная вики Спортса

У «Ливерпуля» меньше 3% шансов на требл – и это самый высокий показатель в топ-5. А как у остальных?