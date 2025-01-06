Коэффициент на квадрупл «Ливерпуля» обрушился в 14 раз с начала сезона
У «Ливерпуля» выросли шансы на квадрупл в этом сезоне.
Букмекеры дают 1.24 на чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ, 6.00 на победу в Кубке Англии, 5.00 на успех в Лиге чемпионов и 2.90 на триумф в Кубке лиги. Общий коэффициент составляет 107.88.
Перед сезоном шансы на квадрупл оценивались в 1501.00.Коэффициент обрушился почти в 14 раз.
В настоящее время «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и в общем этапе ЛЧ.
У «Ливерпуля» меньше 3% шансов на требл – и это самый высокий показатель в топ-5. А как у остальных?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем