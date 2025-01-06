Овечкин забьет около 43 шайб в текущей регулярке, считают букмекеры. До сезона ждали примерно 27 голов
Букмекеры обновили линию на статистику Александра Овечкина в сезоне-2024/25.
Если форвард «Вашингтона» забьет в регулярном сезоне 43+ гола, сыграет коэффициент 2.00. На меньше 43 шайбы дают 1.72.
Перед сезоном букмекеры выставляли отметку на тотале 26,5 голов. Планка поднялась примерно в 1,5 раза.
В 23 матчах россиянин забросил 19 шайб и отдал 11 ассистов. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 22 гола.
Опубликовала: Венера Кравченко
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