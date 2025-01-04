Букмекеры повысили вероятность возвращения Овечкина в КХЛ. Коэффициент упал с 5.00 до 3.00 с начала сезона
Букмекеры повысили вероятность возвращения Александра Овечкина в КХЛ.
Перед сезоном на это событие давали 5.00. В январе коэффициент составляет 3.00. Овечкин не играл в КХЛ после сезона-2012/13, когда в НХЛ объявили локаут. Тогда Александр выступал за московское «Динамо» и помог команде выиграть Кубок Гагарина.
Срок действия контракта Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается в 2026 году. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 23 шайбы.
Опубликовала: Венера Кравченко
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