Букмекеры повысили вероятность возвращения Овечкина в КХЛ. Коэффициент упал с 5.00 до 3.00 с начала сезона

Букмекеры повысили вероятность возвращения Александра Овечкина в КХЛ.

Перед сезоном на это событие давали 5.00. В январе коэффициент составляет 3.00. Овечкин не играл в КХЛ после сезона-2012/13, когда в НХЛ объявили локаут. Тогда Александр выступал за московское «Динамо» и помог команде выиграть Кубок Гагарина.

Срок действия контракта Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается в 2026 году. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 23 шайбы.

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