Ольмо может перейти в «Ман Сити» зимой, считают букмекеры. «Барселоне» отказали в регистрации игрока

Букмекеры допускают, что Дани Ольмо перейдет в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Букмекеры считают «горожан» главными фаворитами на Ольмо в зимнее трансферное окно. Переход испанца в «Сити» оценивается в 5.00.

Клуб Ольмо после закрытия зимнего трансферного окна:

«Ман Сити» – 5.00; «Бавария» – 7.00; «ПСЖ» – 11.00.

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