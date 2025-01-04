Ольмо может перейти в «Ман Сити» зимой, считают букмекеры. «Барселоне» отказали в регистрации игрока
Букмекеры допускают, что Дани Ольмо перейдет в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.
Ранее стало известно, что Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.
Букмекеры считают «горожан» главными фаворитами на Ольмо в зимнее трансферное окно. Переход испанца в «Сити» оценивается в 5.00.
Клуб Ольмо после закрытия зимнего трансферного окна:
«Ман Сити» – 5.00;
«Бавария» – 7.00;
«ПСЖ» – 11.00.
Год мощи «Спортинга», атаки ПСВ и суперзащиты «Арсенала»: кто много забивал, побеждал и пропускал в 2024-м
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем