«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ. ЦСКА поднялся на 2-е место у букмекеров, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 4-й

ЦСКА стал главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство по версии букмекеров.

Московский клуб стал единоличным лидером таблицы Мир РПЛ после победы над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре. Коэффициент на титул ЦСКА обвалился с 6.00 до 5.00 – армейцы переместились с 3-го на 2-е место в списке фаворитов чемпионата у букмекеров.

«Зенит», разгромивший «Оренбург» (5:2), укрепился в статусе главного фаворита РПЛ с 2.20 на чемпионство. Коэффициент на трофей «Краснодара» после 0:0 с «Ростовом» поднялся с 4.00 до 5.20.

Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.20

2. ЦСКА – 5.00

3. «Краснодар» – 5.20

4. «Спартак» – 7.00

5. «Локомотив» – 15.00

6. «Динамо» – 16.00

7. «Балтика» – 165.00

8-9. «Ахмат» – 500.00

8-9. «Рубин» – 500.00

Остальные – от 1000.00