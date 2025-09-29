«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ. ЦСКА поднялся на 2-е место у букмекеров, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 4-й
ЦСКА стал главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство по версии букмекеров.
Московский клуб стал единоличным лидером таблицы Мир РПЛ после победы над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре. Коэффициент на титул ЦСКА обвалился с 6.00 до 5.00 – армейцы переместились с 3-го на 2-е место в списке фаворитов чемпионата у букмекеров.
«Зенит», разгромивший «Оренбург» (5:2), укрепился в статусе главного фаворита РПЛ с 2.20 на чемпионство. Коэффициент на трофей «Краснодара» после 0:0 с «Ростовом» поднялся с 4.00 до 5.20.
Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.20
2. ЦСКА – 5.00
3. «Краснодар» – 5.20
4. «Спартак» – 7.00
5. «Локомотив» – 15.00
6. «Динамо» – 16.00
7. «Балтика» – 165.00
8-9. «Ахмат» – 500.00
8-9. «Рубин» – 500.00
Остальные – от 1000.00