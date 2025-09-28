  • Спортс
  «Милан» – фаворит в матче против «Наполи». «Россонери» выиграли лишь 1 из 5 последних игр с неаполитанцами
«Милан» – фаворит в матче против «Наполи». «Россонери» выиграли лишь 1 из 5 последних игр с неаполитанцами

«Милан» примет «Наполи» в 5-м туре Серии А.

«Милан» котируется фаворитом с коэффициентом 2.13. Победа «Наполи» оценивается букмекерами в 4.00, ничья – в 3.30. 

У «россонери» лишь одна победа в последних 5 матчах против неаполитанцев (2 поражения и 2 ничьих). Если «Наполи» не проиграет, зайдет коэффициент 1.76.

Матч пройдет 28 сентября. Начало – в 21:45 мск.

Опубликовала: Венера Кравченко
