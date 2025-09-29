  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Барселона» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (62,5%). На титул «Реала» дают 31,4%, «Атлетико» – 2,97%
21

«Барселона» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (62,5%). На титул «Реала» дают 31,4%, «Атлетико» – 2,97%

Opta считает «Барселону» подавляющим фаворитом Ла Лиги.

В 7-м туре каталонцы обыграли «Сосьедад» (2:1) и поднялись на первое место в таблице, опередив на одно очко «Реал», который разгромно проиграл «Атлетико» (2:5).

Суперкомпьютер оценивает вероятность чемпионства каталонцев в 62,5%, что вероятнее титула «Реал» в два раза – 31,4%.

Далее идут «Атлетико» (2,97%) и «Вильярреал» (2,63%), шансы остальных команд – менее 1%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoВильярреал
Ставки на спорт
logoБарселона
logoРеал Мадрид
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
В 18 матчах первого тура общего этапа ЛЧ было забито 67 мячей. 2.00 – будет минимум 55 голов во 2-м туре
1сегодня, 11:50
Медведев победил Зверева в 13 из 15 матчей с 2020 года. Россиянин котируется фаворитом сегодня
сегодня, 10:24
Синнер и Алькарас выиграли 8 последних турниров «Большого шлема». 2.65 – третий год подряд выиграют все ТБШ
сегодня, 09:34
«Арсенал» стал фаворитом АПЛ у букмекеров – впервые в сезоне. Лондонцы отстают от «Ливерпуля» на два очка
38сегодня, 08:34
«Зенит» – фаворит чемпионской гонки в РПЛ по версии Opta. ЦСКА – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й
55сегодня, 08:17
«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ. ЦСКА поднялся на 2-е место у букмекеров, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 4-й
7сегодня, 07:31
«Эльче» выдал лучший старт в истории клуба в Ла Лиге. Команда ни разу не проиграла в этом сезоне и занимает 4-е место в таблице
3вчера, 19:31
«Спартак» одержал первую разгромную победу в этом сезоне РПЛ – над «Пари НН» (3:0). На победу «красно-белых» с форой (-2,5) давали коэффициент 3.26
8вчера, 18:26
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл», уступая 0:1 к 84-й минуте – 2:1. В лайве на победу «канониров» давали коэффициент 23.00
10вчера, 17:34
Антони – второй по вероятности автор гола в матче «Бетис» – «Осасуна». У бразильца 1+1 в 3 играх этого сезона
вчера, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Все решится в центральной зоне, в дуэли де Брюйне, Ангисса и Лоботки против Модрича, Фофана и Рабьо». Клещенок о матче «Милан» – «Наполи»
вчера, 15:54
«Шансов против «Барселоны» совсем нет, но и возвращение на поле Арсена Захаряна не планируется». Боков о матче «Барса» – «Сосьедад»
1вчера, 13:45
«Кто забивает первым – тот выигрывает». Палагин сделал прогноз на «Ньюкасл» – «Арсенал»
вчера, 13:24
«Команда Андрея Талалаева не проигрывает уже девять матчей, а четыре последних – не пропускает». Чернявский о матче ЦСКА – «Балтика»
вчера, 07:29
«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» на выезде 3 матча подряд. 3.70 – продление серии
3вчера, 06:30
У «Сандерленда» лучший старт среди новичков АПЛ с 2005 года. Клуб не проигрывает 4 матча подряд и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка
827 сентября, 18:40
«Осер» поставит привычный автобус, который вряд ли сломается в первые 45 минут». Денисов о матче «ПСЖ» – «Осер»
27 сентября, 16:00
«Ювентус» пока не проигрывает, но часто спасается в самом конце и, как правило, на индивидуальном классе». Клещенок о матче «Юве» – «Аталанта»
27 сентября, 14:26
«Реал» именно в Ла Лиге не может выиграть у «Атлетико» с 2022-го». Боков сделал прогноз на мадридское дерби
27 сентября, 12:38
«Ливерпуль» не полагается на везение в каждом матче, но когда-то серия драматичных побед обязана прерваться». Слава Палагин сделал прогноз на игру
27 сентября, 12:15