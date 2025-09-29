«Барселона» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (62,5%). На титул «Реала» дают 31,4%, «Атлетико» – 2,97%
Opta считает «Барселону» подавляющим фаворитом Ла Лиги.
В 7-м туре каталонцы обыграли «Сосьедад» (2:1) и поднялись на первое место в таблице, опередив на одно очко «Реал», который разгромно проиграл «Атлетико» (2:5).
Суперкомпьютер оценивает вероятность чемпионства каталонцев в 62,5%, что вероятнее титула «Реал» в два раза – 31,4%.
Далее идут «Атлетико» (2,97%) и «Вильярреал» (2,63%), шансы остальных команд – менее 1%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости