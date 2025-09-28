«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» на выезде 3 матча подряд. 3.70 – продление серии

«Ньюкасл» примет «Арсенал» в 6-м туре АПЛ.

«Арсенал» – фаворит с коэффициентом 2.20. Победа «Ньюкасла» оценивается букмекерами в 3.70, ничья – в 3.40.

«Канониры» проиграли «Ньюкаслу» на выезде 3 матча подряд. Все – всухую. Если «Ньюкасл» снова не уступит, сыграет коэффициент 1.72.

На гол «Арсенала» дают 1.28. Хозяева победят и не пропустят – 6.40.

Матч пройдет 28 сентября. Начало – в 18:30 мск.

