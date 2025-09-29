Синнер и Алькарас выиграли 8 последних турниров «Большого шлема». 2.65 – третий год подряд выиграют все ТБШ

Янник Синнер и Карлос Алькарас регулярно выигрывают турниры «Большого шлема».

Тенниситы выиграли восемь последних ТБШ. В 2024-м Синнер победил на Australian Open и US Open, а Алькарас – на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». В 2025-м итальянец выиграл Australian Open и «Уимблдон», а испанец – «Ролан Гаррос» и US Open.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.65 на то, что 1-й и 2-й номер мирового рейтинга выиграют все ТБШ третий год подряд.

1.13 – Синнер выиграет в 2026-м хотя бы один турнир «Большого шлема». 1.16 – минимум один титул ТБШ в 2026-м у Алькараса.