«Эльче» выдал лучший старт в истории клуба в Ла Лиге. Команда ни разу не проиграла в этом сезоне и занимает 4-е место в таблице

«Эльче» выдал лучший старт в Ла Лиге в истории клуба.

В 7-м туре команда обыграла «Сельту» (2:1) и теперь с 13 очками занимает 4-е место в таблице. Это лучший старт среди новичков Ла Лиги с 2021-го. В том сезоне «Райо Вальекано» тоже набрал 13 очков в 7 турах.

«Эльче» впервые в истории клуба начал сезон Ла Лиги так успешно. Клуб в 2025-м вернулся в высший дивизион после двухлетнего перерыва.

