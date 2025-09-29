Медведев победил Зверева в 13 из 15 матчей с 2020 года. Россиянин котируется фаворитом сегодня

Даниил Медведев и Александр Зверев встретятся в четвертьфинале турнира в Пекин.

С начала 2020 года теннисисты встречались между собой 15 раз – россиянин выиграл 13 матчей. Четыре последние встречи также завершились победами Медведева.

Букмекеры считают Даниила фаворитом сегодняшней встречи за 1.70. На победу Зверева дают коэффициент 2.20.

Матч состоится 29 сентября, начало – в 15:30 мск.