«Спартак» не пропускает от «Пари НН» 6 матчей подряд. 1.82 – серия продлится

«Спартак» примет «Пари НН» в 10-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» – явный фаворит с коэффициентом 1.30. Победа «Пари НН» оценивается букмекерами в 11.00, ничья – в 6.00.

Красно-белые проиграли нижегородцам лишь 1 из 11 очных матчей, а также не пропускают в 6 играх подряд. Если «Пари НН» снова не забьет, сыграет коэффициент 1.82. На гол нижегородцев можно поставить за 1.98.

Матч пройдет 28 сентября. Начало – в 19:30 мск.

Выход «Спартака» Кc в РПЛ стал в 44 раза вероятнее. Расклады Первой лиги