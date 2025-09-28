«Спартак» не пропускает от «Пари НН» 6 матчей подряд. 1.82 – серия продлится
«Спартак» примет «Пари НН» в 10-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» – явный фаворит с коэффициентом 1.30. Победа «Пари НН» оценивается букмекерами в 11.00, ничья – в 6.00.
Красно-белые проиграли нижегородцам лишь 1 из 11 очных матчей, а также не пропускают в 6 играх подряд. Если «Пари НН» снова не забьет, сыграет коэффициент 1.82. На гол нижегородцев можно поставить за 1.98.
Матч пройдет 28 сентября. Начало – в 19:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
