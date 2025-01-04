9.70 – самый высокий коэффициент на победу «МЮ» на «Энфилде» в 21-м веке
Букмекеры дают низкие шансы на победу «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» в 20-м туре АПЛ.
На успех команды Рубена Аморима предлагается 9.70. Это самый высокий коэффициент на победу «МЮ» над «Ливерпулем» в гостях как минимум в 21-м веке.
В этом сезоне примерно такие же коэффициенты на победу на «Энфилде» давали на «Фулхэм» (9.70), «Вест Хэм» (8.33) и «Брайтон» (8.00).
«МЮ» в 18-й раз подряд выйдет андердогом против «Ливерпуля».
Худший первый круг Пепа в «Сити» – в цифрах. Так плохо никогда не было
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем