9.70 – самый высокий коэффициент на победу «МЮ» на «Энфилде» в 21-м веке

Букмекеры дают низкие шансы на победу «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» в 20-м туре АПЛ.

На успех команды Рубена Аморима предлагается 9.70. Это самый высокий коэффициент на победу «МЮ» над «Ливерпулем» в гостях как минимум в 21-м веке.

В этом сезоне примерно такие же коэффициенты на победу на «Энфилде» давали на «Фулхэм» (9.70), «Вест Хэм» (8.33) и «Брайтон» (8.00).

«МЮ» в 18-й раз подряд выйдет андердогом против «Ливерпуля».

Ставочная вики Спортса

Худший первый круг Пепа в «Сити» – в цифрах. Так плохо никогда не было