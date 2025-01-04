«Фиорентина» не побеждает 4 матча подряд. 3.10 – серия прервется в игре с «Наполи»
«Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 19-м туре Серии А.
«Наполи» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.65. На «Фиорентину» можно поставить за 3.10. Столько же дают на ничью.
«Фиалки» не побеждают 4 матча подряд. Если «Наполи» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.40.
Игра пройдет 4 января. Начало – в 20:00 мск.
Лишь 11 команд без поражений в сезоне. «ПСЖ», «Юве» – а кто еще?
Опубликовала: Венера Кравченко
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