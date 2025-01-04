«Фиорентина» не побеждает 4 матча подряд. 3.10 – серия прервется в игре с «Наполи»

«Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 19-м туре Серии А.

«Наполи» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.65. На «Фиорентину» можно поставить за 3.10. Столько же дают на ничью.

«Фиалки» не побеждают 4 матча подряд. Если «Наполи» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.40.

Игра пройдет 4 января. Начало – в 20:00 мск.

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