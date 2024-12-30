Николай Оганезов: «Нельзя ограничить и запретить ставки для молодежи. Они пойдут к нелегальному букмекеру»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о повышении ставки целевых отчислений для букмекеров.

– С 2026 года целевые отчисления для букмекеров повысят до 2,25% от объема ставок, с 2028-го – до 2,5%. Это не первое увеличение, тем более повышение сейчас досрочное. Нет ли опасений у бизнеса, что процент и дальше будут поднимать быстрее планов?

– Не столько пугают эти 2,5% целевых отчислений, сколько непродуманные законодательные инициативы, которые могут спровоцировать снижение целевых отчислений в принципе. Речь про ограничение легального рынка.

Эти инициативы были бы даже логичны, если бы нелегального рынка вообще не существовало. А когда у нас 30% – нелегалы, такое ведет к перетоку аудитории легального бизнеса в нелегальный, так как там будет все проще, дешевле и понятнее.

Например, некоторые законодатели предложили повысить возраст игроков для ставок на спорт с 25 лет, но аудитория с 18 до 25 лет – самая активная в интернете. Ограничить и запретить это нельзя, молодежь активность не потеряет.

Если легальный букмекер не сможет принимать ставки у 23-летнего, 24-летнего, 25-летнего, они пойдут к нелегальному букмекеру. Особых проблем с этим и сейчас нет. Можно легко открыть онлайн-казино, нелегального букмекера, перевести деньги. Все это работает. Это же касается и всех остальных, кого ограничат новые законопроекты», – заявил Оганезов в интервью Спортсу’’.

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