«МЮ» котируется андердогом против «Ньюкасла». «Юнайтед» проиграл три матча подряд
«Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в 19-м туре АПЛ.
«МЮ» проиграл в трех последних встречах – 0:2 с «Вулверхэмптоном», 0:3 с «Борнмутом» и 3:4 с «Тоттенхэмом».
Букмекеры считают «Ньюкасл» небольшим фаворитом сегодняшней игры за 2.60. На победу хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью – 3.45.
Матч состоится 30 декабря и начнется в 23:00 мск.
Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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