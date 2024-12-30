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«МЮ» котируется андердогом против «Ньюкасла». «Юнайтед» проиграл три матча подряд

«Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в 19-м туре АПЛ.

«МЮ» проиграл в трех последних встречах – 0:2 с «Вулверхэмптоном», 0:3 с «Борнмутом» и 3:4 с «Тоттенхэмом».

Букмекеры считают «Ньюкасл» небольшим фаворитом сегодняшней игры за 2.60. На победу хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью – 3.45.

Матч состоится 30 декабря и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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