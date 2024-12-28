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В США доходы от азартных игр превысят 67 млрд долларов в 2024 году

Американская ассоциация азартных игр (AGA) спрогнозировала доход США от азартных игр в 2024 году.

По оценке AGA, показатель превысит 67 млрд долларов. Ключевым двигателем роста доходов игорного бизнеса в стране стал iGaming.

В третьем квартале 2024-го этот сегмент принес 29% от общей прибыли индустрии. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го доходы выросли на 30,3% и составили 2,08 млрд долларов.

Доходы от онлайн-беттинга выросли на 42,4% до 3,24 млрд долларов.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sigma
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