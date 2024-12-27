СКА и «Сочи» забросили 7+ шайб в 10 последних личных встречах. 2.15 – продление тренда
«Сочи» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
В каждой из 10 последних личных встреч команды забросили минимум по 7 шайб. Букмекеры дают коэффициент 2.15 на то, что в сегодняшней игре будет минимум столько же голов.
Матч состоится 27 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.
Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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