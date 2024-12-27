Николай Оганезов – о запрете ставить с кредитных карт: «Это абсолютно популистская инициатива. Тот, кто захочет поставить – он или обналичит деньги, или переведет на дебетовую карту»
Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов считает неисполнимым возможный запрет на осуществление ставок с использованием кредитных карт.
– Законопроект о запрете ставить с кредитных карт. Какой в нем смысл – доля же совсем невелика, около 4%?
– Это абсолютно популистская инициатива, будем называть вещи своими именами. Ее можно даже не критиковать, даже можно с ней ради приличия согласиться, потому что она по факту неисполнима.
Со смыслом инициативы я абсолютно согласен, игра в кредит недопустима. Но тот, кто захочет поставить – он или обналичит деньги, или переведет на дебетовую карту. Никакого труда это не составит. Выступать против этого – извините за риторику, словно плевать против ветра, – заявил зампред подкомитета ТПП по букмекерской деятельности и тотализаторам в интервью Спортсу’’.
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