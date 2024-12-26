«Ливерпуль» разгромит «Лестер», уверены букмекеры. На выходных «красные» забили 6 мячей «Тоттенхэму»
«Ливерпуль» встретится с «Лестером» в 18-м туре АПЛ.
Букмекеры уверены, что «Лестер» будет разгромлен. На победу команды Арне Слота с форой (-2,5) можно поставить за 1.59, на фору (-3,5) – за 2.30.
«Ливерпуль» в воскресенье разгромил «Тоттенхэм» со счетом 6:3. «Лестер» крупно проиграл две последние встречи – против «Ньюкасла» (0:4) и «Вулверхэмптона» (0:3).
Матч состоится 26 декабря и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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