2025 фрибетов от БК «Мелбет»!

До Нового Года – считанные дни! Финальный рывок перед самым долгожданным праздником 2024 года. И пока все готовятся к главной ночи, БК «Мелбет» запускает масштабную акцию – Новогодний Джекпот, в которой будет разыграно 2025* фрибетов на общую сумму 3 500 000 RUB!

C 26 декабря по 6 января игроки БК «Мелбет» могут принять участие в гонке за фрибеты. Для этого нужно заключать пари от 500 RUB с кф от 1,3 на футбольные события и получать баллы в турнирной таблице. Каждый день игроки, занявшие призовые места в ежедневном розыгрыше, будут получать фрибеты до 25 000 RUB. Чем больше баллов, тем выше сумма фрибета! А самая жаркая борьба за фрибеты ждет игроков в ходе финального розыгрыша, итоги которого будут подведены 6 января, тут у игроков есть шанс получить фрибет до 200 000 RUB!

Окунитесь в атмосферу новогоднего чуда вместе с БК «Мелбет» и участвуйте в новогоднем Джекпоте! Пусть в этот праздничный сезон удача будет на вашей стороне, а Новый год начнется с побед!

* Если несколько участников займут одну позицию в турнирной таблице, размер приза будет разделен между ними поровну.

Подробная информация об условиях акции, а также других предложениях БК «Мелбет» на сайте https://www.melbet.ru/ru/rules/Rules