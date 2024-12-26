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БЕТСИТИ подвел итоги «Новогодней миссии» с розыгрышем 25 млн рублей

Эта акция стала крупнейшей в истории компании. 

Розыгрыш проходил с 12 ноября по 25 декабря и состоял из двух механик — «Гонки ставок» и «Твоего квеста». В первом случае для участия достаточно было сделать ставки от 500 рублей и коэффициентом от 1.50. 

Победителями «Гонки ставок» стали 25 человек, которые разделили между собой призовой фонд в 17 млн рублей, а победитель получил 3 миллиона!

В «Твоем квесте» игроки выполняли специальные еженедельные задания, за что получали купоны. 25 декабря среди участников разыграли 320 фрибетов номиналом до 50 тысяч рублей. 

Директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов:

— В прошлом году БЕТСИТИ перед Новым годом разыграл 12 миллионов и еще 12 новеньких айфонов. Акция очень понравилась нашим пользователям, мы получили много позитивных откликов. Поэтому в этот раз мы решили не просто повторить его, а сделать еще масштабнее и интереснее. По количеству участников видим, что игрокам очень зашел новый формат новогодней акции. Они охотно участвовали как в классическом формате, так и в квестах. Поздравляю всех победителей! При этом мы не забыли и про розыгрыш всеми любимой техники — айфона, приставки и наушников, к которому еще можно присоединиться в нашем телеграм-канале до 27 декабря. Желаю удачи!

БЕТСИТИ
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