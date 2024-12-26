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«Мелбет исполняет желания»: какие мечты игроков стали реальностью

Букмекерская компания «Мелбет» и телеведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина объединили усилия, чтобы исполнить самые заветные мечты своих игроков! В рамках акции «Мелбет исполняет желания» каждый день декабря случайным образом выбирается одно желание, которое они с радостью воплощают в жизнь.

Так, одним из счастливчиков стал житель Красноярска, семья которого мечтала побывать в Москве и сводить детей на аттракционы в «Остров Мечты». «Мелбет» осуществил их мечту, оплатив перелет, проживание в гостинице и билеты в парк развлечений для всей семьи.

Олеся Серегина лично приехала поздравить победителей. Она вручила семье билеты в «Остров Мечты», сладкие подарки для детей и мерч от «Мелбет».

«Мы были просто в шоке, когда узнали, что наше желание будет исполнено. Мы никогда не были в Москве и не могли себе даже представить, что такое возможно. Спасибо «Мелбет» и Олесе за этот невероятный подарок! Приятно осознавать, что есть такие добрые и честные акции», — поделился своими впечатлениями глава семьи, ставший победителем акции.

И это далеко не единственное исполненное желание. В рамках акции уже были исполнены мечты и других счастливчиков: от гриля для дачи и «Яндекс Станции» до активной инвалидной коляски, игровой приставки PS5, семейной фотосессии с услугами визажиста и парикмахера, двухметровой искусственной елки и многих других.

Акция «Мелбет исполняет желания» продолжается! Сбор желаний продлится до 31 декабря, а их реализация – до марта следующего года. Не упустите свой шанс загадать желание, и, возможно, именно его осуществит «Мелбет»!

«Мелбет» гордится возможностью дарить радость и исполнять мечты своих игроков. Акция «Мелбет исполняет желания» – это вклад в создание доброй и волшебной атмосферы в преддверии новогодних праздников.

Мелбет
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