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Лапа помощи: клубы КХЛ присоединились к новогодней благотворительной инициативе

Команды возьмут под опеку собак, которые станут их талисманами до конца игрового сезона.

В канун Нового года FONBET х КХЛ запускает акцию по поддержке бездомных животных в регионах. Совместно с благотворительной программой ДоброFON хоккейные клубы «Авангард», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Металлург» направят 1 миллион рублей приютам и фондам. 

Помощь получат: 

Омский приют «Хвостики»

Уфимский приют «Найди меня» 

Магнитогорская НКО «Второй Шанс» 

Ярославский приют «Вита» 

«Новый год — время, когда забота важна как никогда. Верим, что хоккей способен объединять — с помощью важных дел в том числе.  Надеемся, что эта инициатива напомнит болельщикам о необходимости выручать нуждающихся, особенно в такую замечательную пору», — комментируют авторы акции.

Акция стала частью праздничной кампании FONBET x КХЛ. К запуску проекта вышел короткометражный фильм «Батин свитер» с Сергеем Буруновым в главной роли. По сюжету, он собирает в гостях друзей-хоккеистов за просмотром матча. Вечер оборачивается чудом: лежащий на диване свитер начинает разговаривать с героями и исполнять их желания. 

Главный артефакт фильма, волшебный «батин» свитер, может получить любой хоккейный болельщик. В рамках кампании выходит коллекция свитеров, связанных в ретро-стилистике и айдентике ведущих клубов КХЛ. Посмотреть фильм, а также узнать подробности акции и дропа  можно на сайте проекта

***

В 2020 году FONBET вывел благотворительность в самостоятельное направление «Ставка на добро». За четыре года было реализовано свыше 200 социально значимых проектов по оказанию адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта. В общей сложности на добрые дела было перечислено более 550 млн рублей.

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