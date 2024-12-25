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  • Свыше 95 000 пожеланий получил BetBoom в рамках акции «Елка желаний». Букмекер подарит прыжок с парашютом, кофеварку для пожарных, леопардовый тренч и многое другое!
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Свыше 95 000 пожеланий получил BetBoom в рамках акции «Елка желаний». Букмекер подарит прыжок с парашютом, кофеварку для пожарных, леопардовый тренч и многое другое!

В начале декабря BetBoom анонсировал акцию «Елка желаний», по условиям которой все клиенты могли рассказать о своих мечтах и получить подарки. Условие было простым: зарегистрироваться на сайте/приложении или в клубе BetBoom, оставить заявку на свое желание. Мы отобрали новогодние мечты клиентов (их было более 95 тысяч!), которые уже воплощаем в реальность!

На выбор клиентам BetBoom предлагалось несколько исполнителей желаний: «Динамо», «Локомотив», Broke Boys, Team Spirit, BetBoom Team. За остальные желания отвечала сама компания BetBoom.

Как и в предыдущие годы, большая часть заявок касалась спорта, различной техники и денег. Традиционно много обращений было от болельщиков с просьбой подарить мерч или билеты на матч.

Начнем с необычного желания — клиент BetBoom написал о своей мечте в виде леопардового тренча. Надеемся, что этот предмет одежды принесет яркие краски в серые зимние дни.

Другой любопытной заявкой было желание совершить прыжок с парашютом. Клиент клуба BetBoom настоятельно пожелал, чтобы на парашюте было название компании. Можем пожелать незабываемых эмоций и хорошего полета!

Были и не совсем стандартные пожелания — один пользователь написал, что очень хочет «3D-принтер и научиться печатать на нем нереальные штучки-дрючки». Надеемся, что с новой техникой он управится быстро и будет печатать интересные и нужные вещи!

Занятным пожеланием было от сотрудника пожарно-спасательной части города Вологда. В заявке было указано, что коллектив мечтает о кофемашине, чтобы быть всегда бодрыми и заряженными, выезжая на оперативные вызовы. Желаем сотрудникам спокойных рабочих дней под чашкой кофе и выражаем благодарность за их труд! Ну и предупреждаем всех о соблюдении правил безопасности в новогодние праздники.

Важным желанием было от клиента, который поделился приятным сообщением, где он сообщил, что скоро станет отцом. В своей заявке он указал, что хочет коляску для ребенка с логотипом Team Spirit.

Много сообщений поступило от фанатов BetBoom Team и Team Spirit, которые просили различный мерч от команд. Все они получат брендированную атрибутику!

Всего в BetBoom поступило свыше 95 000 сообщений в рамках акции «Елка желаний». Это заявки были не только от гостей клубов, но и от пользователей сайта и приложений. К сожалению, данная акция закончилась, но в BetBoom еще много различных активностей, в которых может принять участие абсолютно каждый клиент. Все подробности на сайте: https://betboom.ru/actions.

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