«Лига Ставок» открыла социальную сеть «Сигнал» широкой публике

Букмекерская компания «Лига Ставок» внедрила новые функции в социальной сети «Сигнал». Это нововведение направлено на удовлетворение запросов пользователей и делает процесс ставок проще и увлекательнее.

В ходе последних обновлений была перенесена точка входа в меню, благодаря которой пользователям стало легче найти раздел «Сигнал». Также были добавлены персонализированные рекомендации от популярных игроков. Теперь доступна новая вкладка «В тренде», чтобы игроки могли подобрать для себя подходящий контент. И, наконец, созданы обучающие материалы для новых пользователей, где подробно объясняется ценность сигнала для их быстрой адаптации.

«Это обновление отвечает на запросы наших пользователей, делая процесс ставок проще, увлекательнее и социально вовлекающим. Новички теперь быстрее находят интересные ставки, которые можно повторить, а опытные игроки – вдохновение для того, чтобы поделиться своими успешными стратегиями. Все вместе мы создаем уникальное комьюнити, которое невозможно повторить. Мы в Лиге Ставок гордимся тем, что задаем новые стандарты в индустрии», – прокомментировал директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов.

Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает стремиться к инновациям и улучшению пользовательского опыта, создавая новые форматы коммуникации и масштабируя вовлеченность разных сегментов аудитории.