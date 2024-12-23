«МЮ» идет 13-м в АПЛ. Коэффициент на чемпионство обвалился в 24 раза с начала сезона – с 20.00 до 600.00
«Манчестер Юнайтед» опустился на 13-е место в турнирной таблице АПЛ.
Коэффициент на чемпионство «МЮ» поднялся до 600.00. Перед началом сезона титул «манкунианцев» был вероятнее в 24 раза – они котировались за 20.00.
За 3.00 перед сезоном можно было поставить на попадание «Юнайтед» в топ-4. Коэффициент вырос в 3 раза и составляет 9.00.
«МЮ» 35 лет не встречал Рождество во второй десятке АПЛ. Падение шансов на титул – в 24 раза
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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