«МЮ» идет 13-м в АПЛ. Коэффициент на чемпионство обвалился в 24 раза с начала сезона – с 20.00 до 600.00

«Манчестер Юнайтед» опустился на 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

Коэффициент на чемпионство «МЮ» поднялся до 600.00. Перед началом сезона титул «манкунианцев» был вероятнее в 24 раза – они котировались за 20.00.

За 3.00 перед сезоном можно было поставить на попадание «Юнайтед» в топ-4. Коэффициент вырос в 3 раза и составляет 9.00.

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