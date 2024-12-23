Салах стал фаворитом бомбардирской гонки в АПЛ после дубля «Тоттенхэму». Неделю назад букмекеры больше верили в Холанда

Мохамед Салах сделал дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (6:3).

В активе нападающего «Ливерпуля» стало 15 голов в 16 играх сезона АПЛ. Вторым в списке бомбардиров идет форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд с 13 мячами.

Салах котируется фаворитом бомбардирской гонки в АПЛ за 1.75, хотя еще неделю назад он был вторым с коэффициентом 3.20. Эрлинг Холанд потерял лидерство у букмекеров, откатившись с 1.65 до 2.70.

Лучший бомбардир АПЛ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 13 голов) – 1.65

2. Мохамед Салах («Ливерпуль», 13) – 3.20

3. Александер Исак («Ньюкасл», 10) – 13.00

4. Коул Палмер («Челси», 11) – 15.00

5. Николас Джексон («Челси», 9) – 25.00

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