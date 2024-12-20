2.13 – самый высокий коэффициент на победу «Сити» над «Астон Виллой» за 14 лет
«Астон Вилла» примет «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ.
На победу «горожан» можно поставить за 2.13 – это самый высокий коэффициент на победу «Сити» над «Виллой» за последние 14 лет. На успех хозяев дают 3.29.
«Манчестер Сити» победил лишь в 1 из 11 последних матчей во всех турнирах.
Игра состоится 21 декабря и начнется в 15:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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