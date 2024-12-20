Итоги турнира «Мелбет. Вечер профессионального бокса»

19 декабря в Нальчике состоялся «Мелбет. Вечер профессионального бокса». В качестве Генерального партнера турнира выступила БК «Мелбет», внеся значительный вклад в его проведение. Также турнир поддержали правительство Кабардино-Балкарской Республики, Федерация бокса Кабардино-Балкарской Республики и Федерация бокса России.

Главным событием вечера стал захватывающий 10-раундовый бой во втором среднем весе между Тимуром Керефовым (Россия) и Саджадом Мехраби (Иран). Этот поединок, ставший для Керефова первым на родине после 2019 года, завершился уверенной победой российского боксера единогласным решением судей. Керефов одержал свою 14-ю победу при одном поражении, в то время как Мехраби потерпел четвертое поражение в карьере (5-4).

Помимо главного боя, зрители насладились выступлениями таких боксеров, как Альберт Соттаев, Артур Нагапетян и Гор Туманян. Вечер бокса транслировался в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец».

Генеральный партнер турнира, букмекерская компания «Мелбет», позаботилась о гостеприимстве, создав комфортную «Мелбет-зону» с безалкогольными коктейлями и промо-акцией с гарантированными призами за участие.

Успешное проведение «Мелбет. Вечер профессионального бокса» — еще одно доказательство того, что БК «Мелбет» является надежным партнером российского бокса. Компания регулярно поддерживает подобные турниры, вкладывая значительные ресурсы в развитие спорта и создание ярких моментов для болельщиков.