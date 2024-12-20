«Мелбет» может заблокировать аккаунт беттора, если он ведет себя не по-дружески

«Мелбет» может заблокировать пользователя за недружественные действия по отношению к букмекеру.

Соответствующий пункт присутствует в правилах на сайте букмекерской компании.

«В случае, если участник азартной игры совершает действия, направленные на получение выигрыша обманным путем, а также недружественные действия по отношению к организатору азартных игр, организатор азартных игр при наличии подозрений в совершении участником азартной игры таких действий вправе пресечь их следующими способами:

– заблокировать личный кабинет участника азартной игры;

– аннулировать все пари участника азартной игры;

– рассчитать все ставки участника азартной игры с коэффициентом «1»;

– обратиться в правоохранительные органы», – говорится в пункте 2.9 правил на сайте букмекера.

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