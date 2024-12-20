Лига Ставок представила обновленную программу лояльности для любителей спорта

Букмекерская компания «Лига Ставок» обновила программу лояльности, которая регулярно награждает игроков за их активность. За этот год участники программы получили вознаграждения на сумму более 500 миллионов рублей.

Механику для вовлечения пользователей мобильного сайта и приложения компания запустила год назад. В рамках программы игроки совершают ставки, участвуют в различных акциях и гарантированно получают вознаграждения в зависимости от уровня. Чем выше уровень, тем больше фрибет в конце месяца.

Сегодня программа лояльности доступна абсолютно для всех пользователей и включает 5 игровых статусов от новичка до чемпиона. Максимальный размер фрибета вырос с 5 до 9 тысяч рублей, появились эксклюзивные карточки с доступом к разделу Клуба Серьёзных Игроков, ключевые интерактивные подсказки для новичков, а также обновленный интерфейс. Благодаря новым функциям игроки плавно доходят до VIP-программы, в рамках которой им доступно неограниченное количество денежных призов и индивидуальные привилегии.

Завершающим обновлением года стало новое Колесо фортуны, придуманное специально для вознаграждения клиентов, которые смотрели трансляции матчей Лиги Чемпионов и вводили промокод в приложении. Были реализованы: микровибрации при вращении, которые дают пользователю тактильный отклик; замедление колеса и остановка на границах значений, что добавляет интригу и заставляет гадать до самой остановки колеса; гибкость в настройке призов.

За этот год по программе лояльности фрибеты получили 307 тысяч пользователей на сумму более 500 миллионов рублей, 10 тысяч из них перешли в VIP-программу.

Новые доработки позволили создать позитивные ассоциации с продуктом и укрепить эмоциональную привязанность пользователей. «Наш мозг получает дофамин от сюрпризов, поэтому, когда мы не знаем, что нас ждет, интерес возрастает, а удовольствие от неожиданного результата становится сильнее. Мы внедряем различные интерактивные механики для того, чтобы пользователи возвращались снова и снова, так мы обеспечиваем их долгосрочное взаимодействие с продуктом», – отметил вице-президент Лиги Ставок Ратмир Ронами.