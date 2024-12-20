Конгрессмены призвали запретить ставки на выборы в США
Конгрессмены Андреа Салинас и Джейми Раскин внесли законопроект о запрете ставок на выборы в США.
Проект закона под названием «О запрете азартных игр на выборах» внесен на рассмотрение Палаты представителей.
«Поскольку недоверие к нашей избирательной системе достигло небывало высокого уровня, мы должны бороться с азартными играми на всех выборах в США.
Наша демократия требует надежных и прозрачных процессов голосования и подсчета результатов, а не «скачек» со ставками и коэффициентами», – заявил член Палаты представителей Раскин.
Объем ставок на ноябрьские выборы президента США превысил $3 млрд.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Джейми Раскина
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