Конгрессмены призвали запретить ставки на выборы в США

Конгрессмены Андреа Салинас и Джейми Раскин внесли законопроект о запрете ставок на выборы в США.

Проект закона под названием «О запрете азартных игр на выборах» внесен на рассмотрение Палаты представителей.

«Поскольку недоверие к нашей избирательной системе достигло небывало высокого уровня, мы должны бороться с азартными играми на всех выборах в США.

Наша демократия требует надежных и прозрачных процессов голосования и подсчета результатов, а не «скачек» со ставками и коэффициентами», – заявил член Палаты представителей Раскин.

Объем ставок на ноябрьские выборы президента США превысил $3 млрд.

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