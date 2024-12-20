У «Баварии» 2 победы в 5 последних матчах. 3.70 – «Лейпциг» не проиграет
«Бавария» примет «Лейпциг» в 15-м туре Бундеслиги.
Клуб из Мюнхена победил лишь в двух из 5 последних матчей во всех турнирах. Также была ничья с дортмундской «Боруссией» (1:1) и поражения от «Байера» (0:1) и «Майнца» (1:2).
Букмекеры дают коэффициент 3.70 на то, что «Лейпциг» не проиграет. На победу «Баварии» можно поставить за 1.30.
Матч состоится 20 декабря и начнется в 22:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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