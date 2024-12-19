9 миллионов американцев страдают от проблем из-за участия в азартных играх

В Сенате США обсудили последствия легализации ставок на спорт в стране.

По данным исполнительного директора Национального совета по проблемным азартным играм (NCPG) Кита Уайта, около 9 миллионов американцев страдают от проблем, связанных с их участием в азартных играх.

Уайт отметил, что агрессивная реклама и технологические инновации в беттинг-индустрии, в том числе использование искусственного интеллекта, способствуют дальнейшему усугублению проблемы.

Также отмечается, что в последние годы азартные игры нормализуются в молодежной среде. Этому способствуют эффективные рекламные кампании гемблинг-операторов.

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