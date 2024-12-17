Клиент клуба «Лиги Ставок Private Betting» собрал экспресс из двух матчей и выиграл 11,6 млн рублей

В понедельник, 16 декабря, один из гостей клуба «Лига Ставок Private Betting» составил экспресс из двух матчей чемпионата Англии и Италии. Он поставил 2 млн рублей и выиграл более 11 миллионов.

Ставки на оба события заключались в режиме live. В матче «Борнмута» и «Вест Хэма» он поставил на тотал больше 1 при счете 0:0 за коэффициент 2,50. Команды сыграли 1:1, два гола были забиты в концовке. В игре «Лацио» и «Интера» клиент «Лиги Ставок» заключил пари на тотал больше 5,5 за 2,32. «Интер» выиграл 6:0. Итоговый коэффициент по экспрессу – 5,80 и выигрыш в 11 600 000 рублей.

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что сейчас проводится розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan, а при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.