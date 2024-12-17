«Вместе, чтобы побеждать!»: сборная России победила на Кубке Первого канала

15 декабря сборная России со счетом 3:1 обыграла сборную Казахстана в матче третьего тура Кубка Первого канала по хоккею и стала победителем турнира. У россиян шайбы забросили Максим Соркин, Василий Глотов и Илья Сафонов. У казахстанцев голом отметился Андрей Буяльский.

Кубок Первого канала проходил с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, на самой большой арене мира – «СКА Арена». Посещаемость матчей сборной России составила около 75 тысяч человек. Это рекорд по количеству зрителей для сборной России на хоккейных аренах. Россияне перед матчем с Казахстаном одержали две победы — над Сборной мира КХЛ (4:1) и над Белоруссией (4:3 ОТ). Самым ценным игроком турнира был признан Евгений Кузнецов, Илья Набоков — лучшим вратарем, а Марат Хайруллин лучшим нападающим.

«Лига Ставок» — официальный партнер Федерации хоккея России с 2017 года. Президент букмекерской компании Юрий Красовский после победы сборной России заявил: «Кубок Первого канала — невероятный турнир. Организация на высочайшем уровне в прекрасном хоккейном городе — Санкт-Петербурге. Приглашение на открытие турнира Григория Лепса, полные трибуны, трансляция Первого канала — все это важно для хоккейного праздника. С каждым годом Федерация хоккея России увеличивает уровень организации турнира. Хоккей и «Лига Ставок» вместе. Когда есть «Лига Ставок» — победа неизбежна. Вместе, чтобы побеждать!».

«Рады, что выиграли два года подряд, стабильность — признак мастерства. Мы многое успели, шла круглосуточная работа на благо его величества хоккея», — поделился эмоциями после победы Роман Ротенберг.

Помимо традиционных участников последних лет — сборных России, Белоруссии и Казахстана — в турнире впервые принимала участие Сборная мира КХЛ, собранная из легионеров.

Идею создания сборной мира оценил президент ФХР Владислав Третьяк: «Новое в организации Кубка Первого канала— это всегда интересно, мы давно играем с Беларусью, с Казахстаном, много лет. Здесь новая команда».