Бухгалтер-лудоманка из Бурятии похитила более 1,5 млн рублей у образовательного учреждения
Жительницы Бурятии похитила более 1,5 миллиона рублей, чтобы закрыть долги из-за проигрышей в онлайн-казино.
«Как следует из показаний подсудимой, увлечение азартными играми в онлайн-казино привело к большим долгам, для погашения которых она брала кредиты.
Продолжала играть, но денежных средств не хватало, к тому же начали угрожать кредиторы. Тогда она решила похищать денежные средства со счетов двух бюджетных организаций, которые обслуживала в качестве бухгалтера.
Подсудимая совершала хищения, перечисляя зарплату себе, а также кому-либо из работников, которых потом просила вернуть деньги на ее банковский счет, вводя их в заблуждение о якобы ошибочном зачислении. Кроме того, имели место перечисления посторонним лицам.
Разработанная преступная схема позволила обвиняемой похитить денежные средства, принадлежавшие бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования, в общей сумме более 1,5 миллиона рублей», – сообщили в ФССП по Республике Бурятия.
Жительницу Бурятии обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Судебным приставом был наложен арест на бытовую и компьютерную технику, арестованы банковские счета должницы, а она сама временно ограничена в праве выезда за пределы РФ.
Сумма ущерба взыскана судебными приставами в полном объем. Денежные средства перечислены пострадавшей организации.
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