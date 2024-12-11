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Winline раздал 360 миллионов фрибетов в ноябре

В Winline рассказали об итогах программы лояльности за ноябрь.

«Любой игрок ежедневно может получать дополнительно от 200 до 5 000 рублей фрибетом в зависимости от своей активности: ежедневный фрибет растет вместе с суммой ставок, которую делает игрок. Всего в ноябре игроки, заходя ежедневно в приложение Winline, забрали 360 000 000 фрибетов.

Для клиентов, чья сумма ставок за месяц была более 500 тысяч рублей, доступен ежемесячный бонус за активность. К тому же Winline награждает бонусами даже тех, кто оказался “в плюсе” по итогам месяца, при этом не важно, какая сумма была выиграна.

Так, самый активный пользователь ноября получил 6 100 000 фрибетами – это рекорд по бонусам ноября!

Более того, если сумма ставок за месяц превысит 5 000 000 рублей, то дополнительно Winline начислит бонус реальными деньгами от 50 000 рублей. В октябре самый большой бонус реальными деньгами среди всех клиентов Winline составил 16 миллионов рублей!» – сообщил букмекер.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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