«Интер» проиграл один раз в этом сезоне. 1.66 – не уступят «Байеру» на выезде в ЛЧ

«Байер» примет «Интер» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб не проигрывает 13 матчей подряд. 1:2 с «Миланом» 22 сентября – единственное поражение «Интера» в этом сезоне.

Букмекеры дают коэффициент 1.66 на то, что «Интер» не проиграет «Байеру». На победу миланцев можно поставить за 3.30, немецкий клуб котируется фаворитом за 2.30.

Матч состоится 10 декабря и начнется в 23:00 мск.

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