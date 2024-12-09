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В матче Гукеш – Дин Лижэнь будет тай-брейк, считают букмекеры. 1.70 – чемпион определится в быстрых шахматах

В Сингапуре проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам.

После 12 партий в матче между Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу ничья – 6:6. Гроссмейстерам осталось сыграть две партии с классическим контролем времени.

В случае ничьей по итогам 14 матчей в классике будет назначен тай-брейк. Букмекеры считают этот вариант наиболее вероятным – 1.38.

За 2.80 можно поставить на то, что чемпион определится в классике, за 1.70 – в быстрых шахматах, за 2.10 – в блице, за 10.00 – в армагеддоне.

18-летний Гукеш – небольшой фаворит матча за 1.71. На итоговую победу Дин Лижэня дают коэффициент 2.04.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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