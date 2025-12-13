«Барселона» сыграла 6 последних матчей в Ла Лиге с тоталом больше 3,5 голов. 1.70 – продление серии в игре с «Осасуной»

«Барселона» примет «Осасуну» в 16-м туре Ла Лиги.

«Барселона» – явный фаворит с коэффициентом 1.21. Победа «Осасуны» оценивается в 13.50, ничья – в 7.70.

В 6 последних матчах в Ла Лиге с участием «Барселоны» было забито 4+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 3,5 гола можно поставить за 1.70.

Матч пройдет 13 декабря. Начало – в 20:30 мск.

Худшие защиты титула в топ-лигах Европы – на кого равняется «Ливерпуль»?